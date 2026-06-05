- یانەی ئەھلی میسری بۆ تۆپی پێ بە فەرمی ھەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی لەگەڵ ڕاھێنەرە دانمارکییەکەی، جێس تۆروپ ڕاگەیاند.

یانەی ئەھلی میسری بۆ تۆپی پێ بە فەرمی گرێبەستەکەی لەگەڵ ڕاھێنەرە دانمارکییەکەی ھەڵوەشاندەوە - یانەی ئەھلی میسری بۆ تۆپی پێ بە فەرمی ھەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی لەگەڵ ڕاھێنەرە دانمارکییەکەی، جێس تۆروپ ڕاگەیاند.

یانەی ئەھلی میسری بۆ تۆپی پێ ڕایگەیاند کە بەفەرمی گرێبەستەکەی لەگەڵ ڕاھێنەرە دانمارکییەکەی، جێس توروپ ھەڵوەشاندووەتەوە.

ئەمەش دوای ئەوە دێت کە یانەی ئەھلی میسری لەم وەرزەدا نەیتوانی ھیچ نازناوێکی گەورە، بەدەست بھێنێت.

یانەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بە ڕەزامەندی ھەردوولا، گرێبەستەکەی لەگەڵ ڕاھێنەری دانمارکی، جێس تۆروپ و ستافەکەی کۆتایی پێھێناوە.

ڕاشیگەیاندوو کە جێس تۆروپ بەپێی مەرجەکانی گرێبەستەکەی کە لە ٣٠-٦-٢٠٢٦ کۆتایی دێت، رێککەوتنی وەرگرتنی شایستە داراییەکانی لەگەڵ یانەی ئەھلی واژووکردووە.

ھەرچەندە جێس تۆروپ (٥٦ ساڵ) سەردەمی خۆی لەگەڵ ئەھلی بە بردنەوەی جامی سوپەری میسی بە بردنەوەی ٢-٠ لە زەمالیک دەستپێکرد، بەڵام کۆتایی وەرزەکە لەو ئاستەدا نەبوو، چونکە یانەی ئەھلی لە قۆناغی ٣٢ لە جامی میسر دوای دۆڕاندنی بە یانەی ئیستاڵات، دوورخرایەوە.



