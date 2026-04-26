٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا دەستی پێکرد

Salih Ulaş Şahan
26 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 26 نیسان 2026
٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرکۆماریی تورکیا (Tour of Türkiye 2023) کە لەلایەن فیدراسیۆنی پاسکیلسواری تورکیاوە بە سەرپەرشتی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕێکخراوە، لە قەزای چەشمە سەر بە پارێزگای ئیزمیر دەستی پێکرد.
لە دەستپێکی کێبڕکێیەکەدا کۆمەڵێک لە بەرپرسانی ئیداری و وەرزشی پارێزگای ئیزمیر بەشدار بوون.
لە کێبرکێی ئەمساڵدا ١٥٨ پاسکیلسوار لە ٢٣ی تیمی جیاجیادا بەشدارن و لە گەڕی یەکەمدا مەودای نێوان چەشمە-سەلچووک بە درێژایی ١٤٨.٧ کیلۆمتر دەبڕن.
بڕیارە ٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرکۆماریی تورکیا لە ٣ی ئایار بە گەیشتن بەرەو ئەنقەرە کۆتایی پێ بێت.