٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرکۆماریی تورکیا بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر براوەکاندا کۆتایی پێهات

وەرزشوانی ئوستڕاڵی سباستیەن برویچ لە یانەی Caja Rural-Seguros RGA بووە براوەی ٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا.
٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕۆژی ٢٦ی نیسان لە ئیزمیر دەستی پێکرد و گەڕە جیاجیاکانی پێشبڕکێیەکە لە کەنارئاوەکانی ئیجە بەرەو دەریای سپی بەردەوام بوو و ئەمڕۆش دوا گەڕی لە ئەنقەرە کۆتایی پێ هات.
سباستیەن برویچ'ی تەمەن ٢٦ ساڵ لە یانەی Caja Rural-Seguros RGA بە ٢٦ کاتژمێر و ٣٤ خوولەک و ١٩ چرکە بە گشتی، بووە براوەی ٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا.
دوای ئەوە، وەرزشوانی کۆلۆمبی ئیلڤان ڕامیرۆ لە یانەی Equipo Kern Pharma، بووە دووهەم و دوای ئەو کامیەل بۆنیو لە یانەی Solution Tech NIPPO Rali پلەی سێیەمی لە کێبرکێیەکەدا بە دەست هێنا.
بەو پێیە ٦١ەمین خوولی پاسکیلسواری سەرکۆماریی تورکیا کۆتایی پێ هات.