Salih Ulaş Şahan
02 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 02 مای,س 2026
دەیڤید باڵێرینی، یاریزانی ئیتاڵی لە تیمی (XDS Astana)، توانی قۆناغی حەوتەمی ٦١هەمین خولی پاسکیلسواری سەرۆکایەتیی کۆماری تورکیا (TUR 2026) لە ئەنتاڵیا بباتەوە.
باڵێرینی کە بەهۆی کۆکردنەوەی زۆرترین خاڵ درێسی سەوزی پۆلێنی "سپرینت"یشی پۆشی، ئاماژەی بەوە کرد کە دوای دابڕانێکی زۆر لە بردنەوە، ئەم سەرکەوتنە هەستێکی وای پێ دەبەخشێت وەک بڵێیت یەکەم سەرکەوتنی کاروانی وەرزشییەتی.
هەروەها باڵێرینی ئەوەی خستەڕوو کە بە مەبەستی ئامادەکاری بۆ خولی ئیتاڵیا (Giro) هاتووەتە تورکیا، چونکە لە سەرەتای ساڵدا لە کێبڕکێ "کلاسیکییەکان"دا نەیتوانیبوو ئەنجامی دڵخواز بەدەستبهێنێت، بەڵام ئێستا دەبینێت کە ستراتیجییەکەی لە تورکیا سەرکەوتوو بووە.
سەبارەت بە ساتەکانی کۆتایی پێشبڕکێکە، باڵێرینی باسی لەوە کرد کە بەهۆی مەترسیی باران و نزیکی خولی ئیتاڵیا، نەیدەویست ڕێسکی گەورە بکات، بەڵام لە سێ کیلۆمەتری کۆتاییدا بڕیاری داوە تەواوی سەرنجی بخاتە سەر بردنەوە.