هەڵبژاردەکانی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی ٢٠٢٦

Yunus Kaymaz
28 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 28 حوزەیران 2026
هەڵبژاردەکانی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی تۆپی پێی ٢٠٢٦ بە دیار کەوتن.
بۆ یەکەمجار لە مێژووی جامی جیهانیدا کە ئەمساڵ بە هاوبەشی لە ئەمریکا، کەنەدا و مەکزیک بەڕێوەدەچێت، ڕکابەرییەکان لە نێوان ٤٨ هەڵبژاردەدا ئەنجام درا و دوای ٧٢ یاری، ٣٢ هەڵبژاردە سەرکەوتنیان بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی تۆپی پێی ٢٠٢٦ ڕاگەیاندرا.
لە قۆناغی ٣٢دا هەڵبژاردەکان لە ١٢ گرووپدا ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە.
بەو پێیە:
٢٨ی حوزەیران یەکشەممە؛
ئەفریقای باشوور - کەنەدا ، یاریگای لۆس ئانجلێس ٢٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
٢٩ی حوزەیران دووشەممە؛
بەڕازیل - ژاپۆن ، یاریگای هۆستۆن ٢٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
ئەڵمانیا - پاراگوای ، یاریگای بۆستۆن ٢٣:٣٠ (بە کاتی هەولێر)
٣٠ی حوزەیران سێشەممە؛
هۆڵەندا - مەغریب ، یاریگای مۆنتێری ٠٤:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
کۆتدیڤوار - نەرویج ، یاریگای داڵاس ٢٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
١ی تەممووز چوارشەممە؛
فەڕەنسا - سوید ، یاریگای نیوجەرسی ٠٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
مەکزیک - ئیکوادۆر ، یاریگای مەکزیکۆ ستی ٠٤:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
بەریتانیا - کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ ، یاریگای ئاتڵانتا ١٩:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
بەلجیکا - سێنێگال ، یاریگای سیاتێل ٢٣:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
٢ی تەممووز پێنجشەممە؛
ئەمریکا - بۆسنە ، یاریگای سانفرانسیسکۆ ٠٣:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
ئیسپانیا - نەمسا ، یاریگای لۆس ئانجلێس ٢٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
٣ی تەممووز هەینی؛
پۆرتوگال - کرواتیا ، یاریگای تۆرۆنتۆ ٠٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
سویسرا - جەزائیر ، یاریگای ڤانکۆڤەر ٠٦:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
میسر - ئوستڕاڵیا ، یاریگای داڵاس ٢١:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
٤ی تەممووز شەممە؛
ئارجەنتین - کەیپڤەرد ، یاریگای میامەی ٠١:٠٠ (بە کاتی هەولێر)
کۆلۆمبیا - غانا ، یاریگای کانساس ستی ٠٤:٣٠ (بە کاتی هەولێر)