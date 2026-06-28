هەڵبژاردەکانی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی ٢٠٢٦

هەڵبژاردەکانی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی تۆپی پێی ٢٠٢٦ بە دیار کەوتن.

بۆ یەکەمجار لە مێژووی جامی جیهانیدا کە ئەمساڵ بە هاوبەشی لە ئەمریکا، کەنەدا و مەکزیک بەڕێوەدەچێت، ڕکابەرییەکان لە نێوان ٤٨ هەڵبژاردەدا ئەنجام درا و دوای ٧٢ یاری، ٣٢ هەڵبژاردە سەرکەوتنیان بۆ قۆناغی ٣٢ لە جامی جیهانی تۆپی پێی ٢٠٢٦ ڕاگەیاندرا.

لە قۆناغی ٣٢دا هەڵبژاردەکان لە ١٢ گرووپدا ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە.

بەو پێیە:

٢٨ی حوزەیران یەکشەممە؛

ئەفریقای باشوور - کەنەدا ، یاریگای لۆس ئانجلێس ٢٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

٢٩ی حوزەیران دووشەممە؛

بەڕازیل - ژاپۆن ، یاریگای هۆستۆن ٢٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

ئەڵمانیا - پاراگوای ، یاریگای بۆستۆن ٢٣:٣٠ (بە کاتی هەولێر)

٣٠ی حوزەیران سێشەممە؛

هۆڵەندا - مەغریب ، یاریگای مۆنتێری ٠٤:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

کۆتدیڤوار - نەرویج ، یاریگای داڵاس ٢٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

١ی تەممووز چوارشەممە؛

فەڕەنسا - سوید ، یاریگای نیوجەرسی ٠٠:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

مەکزیک - ئیکوادۆر ، یاریگای مەکزیکۆ ستی ٠٤:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

بەریتانیا - کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ ، یاریگای ئاتڵانتا ١٩:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

بەلجیکا - سێنێگال ، یاریگای سیاتێل ٢٣:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

٢ی تەممووز پێنجشەممە؛



ئەمریکا - بۆسنە ، یاریگای سانفرانسیسکۆ ٠٣:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

ئیسپانیا - نەمسا ، یاریگای لۆس ئانجلێس ٢٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

٣ی تەممووز هەینی؛

پۆرتوگال - کرواتیا ، یاریگای تۆرۆنتۆ ٠٢:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

سویسرا - جەزائیر ، یاریگای ڤانکۆڤەر ٠٦:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

میسر - ئوستڕاڵیا ، یاریگای داڵاس ٢١:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

٤ی تەممووز شەممە؛

ئارجەنتین - کەیپڤەرد ، یاریگای میامەی ٠١:٠٠ (بە کاتی هەولێر)

کۆلۆمبیا - غانا ، یاریگای کانساس ستی ٠٤:٣٠ (بە کاتی هەولێر)