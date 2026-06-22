نیوزلاند - میسر

[1/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[2/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[3/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[4/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[5/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[6/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[7/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[8/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[9/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[10/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[11/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[12/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[13/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[14/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[15/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[16/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[17/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[18/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[19/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[20/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[21/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[22/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[23/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[24/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[25/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[26/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[27/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[28/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.