نیوزلاند - میسر

[1/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[2/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[3/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[4/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[5/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[6/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[7/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[8/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[9/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[10/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[11/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[12/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[13/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[14/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[15/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[16/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[17/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[18/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[19/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[20/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[21/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[22/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[23/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[24/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[25/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[26/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[27/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[28/28] لە یارییەکی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی نیوزیلاند و میسر لە یاریگای بی سی پلەیس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.