مۆندیالی ٢٠٢٦.. یاری نێوان ھەڵبژاردەی بەلجیکا و ھەڵبژاردەی ئێران بە یەکسانی کۆتاییھات

[1/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[2/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[3/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[4/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[5/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[6/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.

[7/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.