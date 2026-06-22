مۆندیالی ٢٠٢٦.. یاری نێوان ھەڵبژاردەی بەلجیکا و ھەڵبژاردەی ئێران بە یەکسانی کۆتاییھات

Ahmed Hassan
22 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 22 حوزەیران 2026
لە میانی گەڕی دووەمی یارییەکانی کۆمەڵەی "G" لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، یاری نێوان ھەڵبژاردەی بەلجیکا و ھەڵبژاردەی ئێران بە ئەنجامی (٠-٠) کۆتاییھات.
لە چوارچێوەی یارییەکانی گەڕی دووەمی کۆمەڵەی "G" لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦دا، ھەڵبژاردەی بەلجیکا و ھەڵبژاردەی ئێران ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە.
[1/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[2/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[3/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[4/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[5/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[6/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[7/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[1/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[2/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[3/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[4/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[5/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[6/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
[7/7] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Gی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی بەلجیکا و ئێران لە یاریگای لۆس ئەنجلس لە شاری لۆس ئەنجلسی ئەمریکا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە.
یارییەکەی نێوان ھەڵبژاردەی بەلجیکا و ھەڵبژاردەی ئێران لە یاریگای "لۆس ئەنجلس" لە ئەمریکا، ئەنجامدرا.
یارییەکەش بە ئەنجامی (٠-٠) کۆتاییھات.
ھەروەھا لە ھەمان کۆمەڵەی "G" ھەڵبژاردەی میسر ئەنجامی (٣-١) لە ھەڵبژاردەی نیوزیلاندی بردەوە و سێ خاڵی گرنگی بەدەستھێنا.
ئێستا ھەڵبژاردەی میسر بە کۆکردنەوەی چوار خاڵ ڕێزبەندی کۆمەڵەی "G"ی گرتەوە و ھەریەک لە ھەڵبژاردەی بەلجیکا و و ھەڵبژاردەی ئێران ھەریەکیان دوو خاڵیان ھەیە و لە ڕیزبەندی دووەم و سێیەمی کۆمەڵەکە دان و ھەڵبژاردەی نیوزیلاندش یەک خاڵی ھەیە و لە ڕیزبەندی چوارەمی کۆمەڵەکە دایە.