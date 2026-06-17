مۆندیالی ٢٠٢٦.. ھەڵبژاردەی عێراق بە ھەڵبژاردەی نەرویج دۆڕا

[1/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[2/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[3/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[4/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[5/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[6/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[7/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[8/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[9/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[10/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[11/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[12/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[13/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[14/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە.
[15/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[16/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[17/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[18/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[19/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[20/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[21/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[22/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[23/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.
[24/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.