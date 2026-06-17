لە میانی گەڕی یەکەمی یارییەکانی کۆمەڵەی نۆیەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی عێراق بە ئەنجامی (٤-١) بە ھەڵبژاردەی نەرویج دۆڕا.

مۆندیالی ٢٠٢٦.. ھەڵبژاردەی عێراق بە ھەڵبژاردەی نەرویج دۆڕا لە میانی گەڕی یەکەمی یارییەکانی کۆمەڵەی نۆیەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی عێراق بە ئەنجامی (٤-١) بە ھەڵبژاردەی نەرویج دۆڕا.

لە میانی گەڕی یەکەمی یارییەکانی کۆمەڵەی نۆیەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی عێراق بە ئەنجامی (٤-١) بە ھەڵبژاردەی نەرویج دۆڕا.

لە چوارچێوەی یارییەکانی گەڕی یەکەمی کۆمەڵەی نۆیەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦دا، ھەڵبژاردەی عێراق و ھەڵبژاردەی نەرویج ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە.



[1/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [2/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [3/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [4/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [5/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [6/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [7/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [8/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [9/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [10/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [11/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [12/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [13/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [14/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [15/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [16/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [17/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [18/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [19/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [20/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [21/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [22/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [23/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [24/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. × [1/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [2/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [3/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [4/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [5/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [6/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [7/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [8/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [9/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [10/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [11/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [12/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [13/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [14/24] - لە میانی یارییەکانی جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی نەرویج بە ئەنجامی (٤-١) لە ھەڵبژاردەی عێراق بردەوە. [15/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [16/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [17/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [18/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [19/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [20/24] - هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [21/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [22/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [23/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا. [24/24] هەڵبژاردەی عێراق بە چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج شکستی ھێنا.

یارییەکەی نێوان ھەڵبژاردەی عێراق و نەرویج لە یاریگای "بۆستن" لە ئەمریکا ئەنجامدرا.

یارییەکەش بە ئەنجامی (٤-١ ) لە بەرژەوەندی ھەڵبژاردەی نەرویج کۆتاییھات.

ھەروەھا لە ھەمان کۆمەڵەی نۆیەمدا، ھەڵبژاردەی فەڕەنسا بە ئەنجامی (٣-١) لە ھەڵبژاردەی سەنیگال بردەوە.

بەو ئەنجامانەش ھەریەک لە ھەڵبژاردەی نەرویج و ھەڵبژاردەی فەڕەنسا سێ خاڵی گرنگیان بەدەستھێنا و ڕێزبەندی یەکەم و دووەمی کۆمەڵەکەیان گرتووە.



