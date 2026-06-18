مۆندیالی ٢٠٢٦.. ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا لە ھەڵبژاردەی کرواتیای بردەوە

Ahmed Hassan
18 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 18 حوزەیران 2026
لە میانی گەڕی یەکەمی یارییەکانی کۆمەڵەی ١٢ لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا بە ئەنجامی (٤-٢) بە ھەڵبژاردەی کرواتیای بردەوە.
لە چوارچێوەی یارییەکانی گەڕی یەکەمی کۆمەڵەی ١٢ لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦دا، ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا و ھەڵبژاردەی کرواتیا ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە.
یارییەکەی نێوان ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا و ھەڵبژاردەی کرواتیا لە یاریگای "داڵاس" لە ئەمریکا ئەنجامدرا.
یارییەکەش بە ئەنجامی (٤-٢) لە بەرژەوەندی ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا کۆتاییھات.
ھەروەھا لە ھەمان کۆمەڵەی ١٢، ھەڵبژاردەی گانا بە ئەنجامی (١-٠) لە ھەڵبژاردەی پەنەمای بردەوە.
بەو ئەنجامانەش ھەریەک لە ھەڵبژاردەی ئینگڵتەرا و پەنەما سێ خاڵی گرنگیان بەدەستھێنا و ڕێزبەندی یەکەم و دووەمی کۆمەڵەی ١٢یان گرتووە.