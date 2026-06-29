مۆندیالی ٢٠٢٦.. کەنەدا وەکو یەکەمین ھەڵبژاردە گەیشتە قۆناغی ١٦

Ahmed Hassan
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
لە میانی یارییەکانی قۆناغی ٣٢ی مۆندیالی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی کەنەدا بە ئەنجامی (١-٠) لە ھەڵبژاردەی ئەفریقای باشووری بردەوە و سەرکەوت بۆ قۆناغی ١٦.
شەوی ڕابردوو لە یەکەم یارییەکانی قۆناغی ٣٢ی مۆندیالی ٢٠٢٦دا، ھەردوو ھەڵبژاردەی کەنەدا و ئەفریقای باشووری ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە.
یارییەکەی نێوان ھەڵبژاردەی کەنەدا و ھەڵبژاردەی ئەفریقای باشوور لە یاریگای "لۆس ئەنجلس" لە ئەمریکا، ئەنجامدرا.
یارییەکەش بە ئەنجامی (١-٠) لە بەرژەوەندی ھەڵبژاردەی کەنەدا کۆتاییھات.
تاکە گۆڵەکەی ھەڵبژاردەی کەنەدا لە کاتی زیادکراودا لە خولەکی ٩٠+٣دا لەلایەن یاریزان، ستیڤن ئۆستاکیۆییەوە تۆمارکرا.
بەو ئەنجامەش کەنەدا وەکو یەکەمین ھەڵبژاردە گەیشتە قۆناغی ١٦ی مۆندیالی ٢٠٢٦.