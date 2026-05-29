لە یارییەکی دۆستانەدا ھەڵبژاردەی میسر لە ھەڵبژاردەی ڕووسیای بردەوە

Ahmed Hassan
29 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 29 مای,س 2026
لە یارییەکی دۆستانەدا بۆ تۆپی پێ، ھەڵبژاردەی میسر بە ئەنجامی (١-٠) لە ھەڵبژاردەی ڕووسیای بردەوە.
ھەڵبژاردەی میسر لە یارییەکی دۆستانەدا لە یاریگای نێودەوڵەتی قاھیرە میوانداری ھەڵبژاردەی ڕووسیای کرد.
یارییەکەش بە ئەنجامی (١-٠) لە بەرژەوەندی ھەڵبژاردەی میسر کۆتایی ھات.
تاکە گۆڵەکەی ھەڵبژاردەی میسر لەلایەن یاریزان مستەفا عەبدولڕەئوف ناسراو بە "زیکۆ" تۆمار كرا.
ئەمە دوایین یاریی دۆستانەی ھەڵبژاردەی میسر بوو بەر لەوەی بەرەو ئەمریکا بەڕێبکەوێت بۆ بەشداریکردن لە یارییەکانی کۆتایی مۆندیالی ٢٠٢٦.