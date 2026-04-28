Sabri Kesen
28 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 28 نیسان 2026
لە ٦١ههمین گەشتی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا (TUR 2026)دا، دەستپێکی قۆناغی مارماریس-کیران ڕاگەیاندرا.
سێههمین قۆناغی گەشتی پاسکیلسواری سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا (قۆناغی مارماریس-کیران) دەستیپێکرد، کە ئەمساڵ ٦١ههمین خولی بەڕێوە دەچێت و، لە خشتەی گەشتەکانی ئەورووپای یەکێتیی نێودەوڵەتیی پاسکیلسواری (UCI) دایە و، تاکە پێشبڕکێی پاسکیلسواری تورکیایە لە پۆلێنی "ProSeries"دا.
ئەم قۆناغە کە ١٣٢،٧ کیلۆمەترە، دوای بڕینی ڕێڕەوێکی سەخت کە تا نیمچەدوورگەی داتچا درێژ دەبێتەوە لە کیران کۆتایی دێت.