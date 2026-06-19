[1/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[2/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[3/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[4/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[5/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[6/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[7/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[8/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[9/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[10/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[11/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[12/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[13/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[14/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[15/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[16/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[17/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[18/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[19/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[20/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[21/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[22/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[23/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[24/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[25/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[26/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[27/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[28/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[29/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[30/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[31/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[32/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[33/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[34/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[35/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[36/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[37/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[38/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[39/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[40/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[41/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[42/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[43/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[44/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[45/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[46/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[47/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[48/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[49/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[50/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[51/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[52/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[53/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.
[54/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵهس لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی ههردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.