[1/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[2/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[3/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[4/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[5/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[6/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[7/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[8/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[9/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[10/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[11/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[12/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[13/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[14/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[15/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[16/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[17/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[18/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[19/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[20/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[21/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[22/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[23/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[24/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[25/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[26/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[27/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[28/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[29/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[30/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[31/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[32/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[33/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[34/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[35/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[36/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[37/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[38/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[39/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[40/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[41/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[42/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[43/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[44/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[45/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[46/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[47/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[48/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[49/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[50/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[51/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[52/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[53/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.

[54/54] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی Bی جامی جیهانی ٢٠٢٦ی فیفادا، هەڵبژاردەکانی کەنەدا و قەتەر لە یاریگای بی سی پڵه‌س لە شاری ڤانکۆڤەری کەنەدا، ڕووبەڕووی یەک بوونەوە. هاندەرانی هه‌ردوولاش پاڵپشتیی خۆیان بۆ هەڵبژاردەکانیان دەربڕی.