[1/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[2/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[3/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[4/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[5/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[6/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[7/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[8/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[9/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.
[10/10] لە دووەم یاریی کۆمەڵەی iی جامی جیھانی فیفای ٢٠٢٦دا، هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و عێراق لە یاریگای فیلادلفیا لە شاری فیلادلفیای ئەمریکا ڕووبهڕووی یهك بوونهوه.