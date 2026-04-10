سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی فیفا ئینفانتینۆ کرد

سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی فیفا، جیانی ئینفانتینۆ و شاندی یاوه‌ری کرد.

لەو دیدارەدا کە لە نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆمار له‌ دۆڵمەباهچە بەڕێوەچوو، سەرۆکی فیفا ئینفانتینۆ درێسێکی ژمارە ٢٦ کە لە پشتییەوە ناوی "Erdoğan" نووسرابوو، لەگەڵ نموونەیەک لە جامی جیهانی و ئەو تۆپەی لە یارییەکانی جامی جیهانیدا بەکارهاتبوو، پێشکەش بە سەرکۆمار ئەردۆغان کرد.





هاوكات لە دیدارەکەدا وەزیری وەرزش و لاوانی توركیا، عوسمان ئاشکن باک و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار بۆ سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش، باڵیۆز ئاکیف چاغاتای کڵچ و سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا، ئیبراهیم حاجی عوسمانئۆغڵو ئامادە بوون.



هه‌روه‌ها حاجی عوسمانئۆغڵو درێسی هەڵبژاردەی نیشتمانیی تورکیای پێشکەش بە سه‌ركۆمارئەردۆغان کرد.

