سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی فیفا ئینفانتینۆ کرد

Kaan Bozdoğan
10 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 10 نیسان 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی فیفا، جیانی ئینفانتینۆ و شاندی یاوهری کرد.
لەو دیدارەدا کە لە نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆمار له دۆڵمەباهچە بەڕێوەچوو، سەرۆکی فیفا ئینفانتینۆ درێسێکی ژمارە ٢٦ کە لە پشتییەوە ناوی "Erdoğan" نووسرابوو، لەگەڵ نموونەیەک لە جامی جیهانی و ئەو تۆپەی لە یارییەکانی جامی جیهانیدا بەکارهاتبوو، پێشکەش بە سەرکۆمار ئەردۆغان کرد.
هاوكات لە دیدارەکەدا وەزیری وەرزش و لاوانی توركیا، عوسمان ئاشکن باک و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار بۆ سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش، باڵیۆز ئاکیف چاغاتای کڵچ و سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا، ئیبراهیم حاجی عوسمانئۆغڵو ئامادە بوون.
ههروهها حاجی عوسمانئۆغڵو درێسی هەڵبژاردەی نیشتمانیی تورکیای پێشکەش بە سهركۆمارئەردۆغان کرد.