جۆش و خرۆشی جامی جیھانی ٢٠٢٦ سبەی بە شه‌ش یاری بەردەوام دەبێت جۆش و خرۆشی جامی جیھانی ٢٠٢٦ی فیفا، بە ئەنجامدانی شه‌ش یاری لە گرووپەکانی A و C و E و ئەو هەڵبژاردانە دیاری دەکات کە دەگەنە قۆناغی ٣٢.