Fatih Erel
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
لەو پاڵەوانێتییەی بە هاوبەشی لەلایەن ئەمریکا، مەکسیک و کەنەداوە میوانداری دەکرێت، لە کۆتا یارییەکانی کۆمەڵەی Cدا، هەردوو هەڵبژاردەی سکۆتلەندا و بەڕازیل لە یاریگای میامی ڕووبهڕووی یەک بوونهوه، لە کاتێکدا مەغریب و هایتی لە یاریگای ئەتلەنتا یاری دەکەن.
بەرنامەی یارییەکانی سبەی پاڵەوانێتییەکە بەم شێوەیەیە:
کۆمەڵەی A:
٠٤:٠٠ کۆماری چیک - مەکسیک (یاریگای مەکسیکۆ سیتی)
٠٤:٠٠ کۆماری ئەفریقای باشوور - کۆریای باشوور (یاریگای مۆنتەرێی)
کۆمەڵەی C:
٠١:٠٠ سکۆتلەندا - بەڕازیل (یاریگای میامی)
٠١:٠٠ مەغریب - هایتی (یاریگای ئەتلەنتا)
کۆمەڵەی E:
٢٣:٠٠ کوراساو - کۆتدیڤوار (یاریگای فیلادلفیا)
٢٣:٠٠ ئیکوادۆر - ئەڵمانیا (یاریگای نیویۆرک نیوجرسی)