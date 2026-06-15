لە میانی یارییەکانی کۆمەڵەی شەشەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی ھۆڵەندا و ھەڵبژاردەی ژاپۆن بە ئەنجامی (٢-٢) کۆتایی ھات.

جامی جیھانیی ٢٠٢٦.. یاری نێوان ھۆڵەندا و ژاپۆن بە یەکسانیی کۆتایی ھات لە میانی یارییەکانی کۆمەڵەی شەشەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی ھۆڵەندا و ھەڵبژاردەی ژاپۆن بە ئەنجامی (٢-٢) کۆتایی ھات.

لە میانی یارییەکانی کۆمەڵەی شەشەمدا لە جامی جیھانیی ٢٠٢٦، ھەڵبژاردەی ھۆڵەندا و ھەڵبژاردەی ژاپۆن بە ئەنجامی (٢-٢) کۆتایی ھات.

ھەڵبژاردەی ھۆڵەندا و ھەلبژاردەی ژاپۆن لە چوارچێوەی یارییەکانی گەڕی یەکەمی کۆمەڵەی شەشەم لە یاریگای (داڵاس) لە ئەمریکا ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە.

گێمی یەکەمی یارییەکە بە یەکسانبوونی بێ گۆڵ کۆتایی ھات.

لە گێمی دووەمدا و لە خولەکی ٥١دا یاریزانی ھۆڵەندا ڤێرجیل ڤان دایک یەکەم گۆڵی تۆمار کرد و ھەڵبژاردەی پێشخست ، بەڵام ژاپۆن زۆر خێرا و لە خولەکی ٥٧دا لە ڕێگای یاریزان کیتۆ ناکاموراوە ئەنجامەکەی یەکسان کردووە.

لە خولەکی ٦٤دا یاریزانی ھەڵبژاردەی ھۆڵەندا، کریسێنسیو سۆمەرڤێڵ گۆڵی دووەمی تۆمار کرد و جارێکی ھەڵبژاردەکەی پێشخستەوە.

بەڵام یاریزانی ھەڵبژاردی ھەڵبژاردەی ژاپۆن، دایچی کامادا لە خوڵەکەی ٨٨دا سەرکەوتوو بوو لە تۆمارکردنی گۆڵی دووەم و ئەنجامەکەی بۆ ھەڵبژاردەکەی یەکسان کردووە.

یارییەکەش بە ئەنجامی (٢ - ٢) کۆتایی ھات.



