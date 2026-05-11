بارسێلۆنا بووە پاڵەوانی لالیگا

Emre Aşıkçı
11 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 11 مای,س 2026
لە ٣٥هەمین هەفتەی خولی پلە یەکی تۆپی پێی ئیسپانیا (لالیگا)دا، یانهی بارسێلۆنا لە نێو یاریگای خۆی بە ئەنجامی ٢-٠ لە ڕیاڵ مەدریدی بردەوە و بووە پاڵەوانی خولهكه.
لەو یاریەدا کە لە یاریگای سپۆتیفای کامپ نۆ بەڕێوەچوو، بارسێلۆنا گێمی یەکەمی یاریهكهی بە ئەنجامی ٢-٠ لە بەرژەوەندی خۆی کۆتایی پێهێنا.
لە گێمی دووەمدا هەردوو یانه نەیانتوانی گۆڵ تۆمار بکەن، بەمەش بارسێلۆنا یاریەکەی بردەوە و، بۆ دووهەمجار لەسەریەک نازناوی پاڵەوانێتییەکەی بەدەستهێنا.
بارسێلۆنا کە سێ هەفتە پێش کۆتاییهاتنی خولەکە خاڵەکانی بۆ ٩١ بەرز کردەوە، بە جیاوازی ١٤ خاڵ لە پێش ڕیاڵ مەدریدەوە، ٢٩هەمین پاڵەوانێتی خۆی ڕاگەیاند.