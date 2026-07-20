ئیسپانیا لە یاریی کۆتایی جامی جیھانیی فیفای ٢٠٢٦دا، لە کاتی زیادکراودا بە ئەنجامی ١-٠ لە ئەرجەنتینی بردەوە و بوو بە پاڵەوان.

ئیسپانیا بوو بە پاڵەوانی جامی جیھانیی فیفای ٢٠٢٦ ئیسپانیا لە یاریی کۆتایی جامی جیھانیی فیفای ٢٠٢٦دا، لە کاتی زیادکراودا بە ئەنجامی ١-٠ لە ئەرجەنتینی بردەوە و بوو بە پاڵەوان.

ئیسپانیا لە یاریی کۆتایی جامی جیھانیی فیفای ٢٠٢٦دا، لە کاتی زیادکراودا بە ئەنجامی ١-٠ لە ئەرجەنتینی بردەوە و بوو بە پاڵەوان.

یاریگا: نیوجێرسی

ناوبژیوانان: سلاڤکۆ ڤینچیچ، تۆماز کلانچنیک، ئەندراز کۆڤاچیچ (سلۆڤێنیا)

ئیسپانیا: ئونای سیمۆن، پۆرۆ، کوبارسی، لاپۆرت (خوولەکی ٩٩ گارسیا)، کوکورێلا، ڕۆدری (خوولەکی ٩٩ زوبیمێندی)، فابیان ڕویز (خوولەکی ٦٢ پێدری)، یامال، ئۆڵمۆ (خوولەکی ٧٥ مێرینۆ)، باێنا (خوولەکی ٧٥ ویلیامز)، ئۆیارزابال (خوولەکی ٦٢ فێران تۆرێس)

ئەرجەنتین : ئیملیانۆ مارتینێز، مۆنتیێل (خوولەکی ٥٨ مۆلینا)، ڕۆمێرۆ (خوولەکی ٧٠ مەدینا)، لیساندرۆ مارتینێز (خوولەکی ٤٤ ئۆتامێندی)، تاگلیافیکۆ، دێ پۆڵ (خوولەکی ٧٠ سیمۆنی)، ئینزۆ فێرناندێز، ماک ئالیتەر، نیکۆ گۆنزالێس (خوولەکی ٤٦ پارێدیس)، خولیان آلڤارێز (خوولەکی ١٠٢ سێنێسی)، مێسی

گۆڵ: خوولەکی ١٠٦ فێران تۆرێس (ئیسپانیا)

کارتی سوور: خوولەکی ٣+٩٠ ئینزۆ فێرناندێز (ئەرژەنتین)

کارتە زەردەکان: خوولەکی ٤١ لیساندرۆ مارتینێز، خوولەکی ٥٢ پارێدیس، خوولەکی ٢+٩٠ ڕۆمێرۆ، خوولەکی ١١١ ماک ئالیتەر (ئەرژەنتین)

نیوجێرسی (AA) - ئیسپانیا لە یاریی کۆتایی جامی جیھانیی فیفای ٢٠٢٦دا، لە کاتی زیادکراودا بە ئەنجامی ١-٠ لە ئەرجەنتینی بردەوە و بوو بە پاڵەوان.

لەو ڕووبەڕووبوونەوەیەی کە لە یاریگای نیوجێرسی ئەنجامدرا و کاتی یاساییەکەی بە یەکسانی و بەبێ گۆڵ کۆتایی هات، فێران تۆرێس لە خوولەکی ١٠٦دا ئەو گۆڵەی تۆمارکرد کە جامی جیهانیی بۆ ئیسپانیا بەدەستهێنا.

ئیسپانیا دوای ساڵی ٢٠١٠، بۆ دووەم جار لە مێژووی خۆیدا جامی جیهانیی بردەوە.

هەردوو تیپەکە یارییەکەیان بە کۆنترۆڵەوە دەستپێکرد. ئیسپانیا لە خوولەکی ٥دا لە ڕێگەی یامالەوە نەیانتوانی دیارترین دەرفەتی گۆڵ تۆمارکردن لە گێمی یەکەمدا بقۆزنەوە. یامال چوونە ناو ناوچەی سزای ئەنجامدا و لەلای ڕاستەوە لێدانێکی بەهێزی ئاڕاستەی گۆڵ کرد، بەڵام مارتینێزی گۆڵپارێز تۆپەکەی بۆ کۆرنەر گەڕاندەوە. لە کۆتاییەکانی گێمی یەکەمدا، ئیسپانیا لە ڕێگەی لێدانەکانی ڕۆدری و کوکورێلاوە نەیتوانی گۆڵ تۆمار بکات. لە بەرامبەردا، ئەرژەنتین لە گێمی یەکەمدا هیچ لێدانێکی ڕاستەوخۆی بۆ سەر گۆڵ نەبوو.

لە گێمی دووەمیشدا ئیسپانیا لایەنی کۆنترۆڵکەری یارییەکە بوو. هەوڵەکانی ئیسپانیا کە دەیویست لە ڕێگەی هێرشەکانی باڵەکانەوە کاریگەر بێت، لە ٩٠ خوولەکدا هیچ ئەنجامێکی نەبوو و یارییەکە چووە کاتی زیادکراو.

ئەرجەنتین دوای ئەوەی لە خوولەکی ٣+٩٠دا ئینزۆ فێرناندێز کارتی سووری وەرگرت، بە ١٠ یاریزانەوە مایەوە و کاتی زیادکراوی بە کەمیی یاریزانەوە ئەنجامدا.

لە خوولەکی ١٠٦ی کاتی زیادکراودا و لە هێرشێکی ئیسپانیادا لە باڵی ڕاستەوە، نیکۆ ویلیامز بە سەر تۆپێکی بۆ فێران تۆرێس لە بەردەم ستوونی دووەمی گۆڵەکەدا بەجێهێشت. لێدانە بەهێزەکەی فێران تۆرێس چووە ناو تۆڕی گۆڵەکەوە: ١-٠.

لە کاتەکانی تری یارییەکەدا هیچ گۆڵێکی دیکە تۆمار نەکرا و ئیسپانیا بوو بەو لایەنەی کە جامی جیهانیی بردەوە.