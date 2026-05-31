پیشەوەرانی فەرشچنین لە حەلەب ھەوڵی پاراستنی پیشەکانیان وەک میراتی باوباپیرانیان دەدەن

لە ناو کارگە بچووکەکانی پڕ لە بۆنی خوری و بۆیەی کۆن، پیشەوەرانی شاری حەلەب لە باکووری سووریا بەردەوامن لە پیشەی فەرشچنین، لە ھەوڵێکدا بۆ ئەوەی پیشەکەیان وەک میراتی باوباپیرانیان بپارێزن.

لە ساڵانی ڕابردوودا بەهۆی جەنگ، کۆچکردن و گۆڕانی شێوازی ژیانەوە بە شێوەیەکی بەرچاو پیشەی فەرشچنین لە شاری حەلەب کەمبووەتەوە.

سەرەڕای کەمبوونەوەی ژمارەی پیشەوەرانی ئەم پیشەیە، بەڵام هێشتا دەنگی چنین و ئامێرەکانی دروستکردنی فەرش لە ھەندێک گەڕەکی شارە کۆنەکەدا دەبیسترێت کە پیشەوەران ھەوڵ دەدەن پیشەکانیان بۆ نەوەکانی داھاتوو بە زیندوویی بھێڵنەوە.

فەرشی حەلەب بە یەکێک لە دیارترین پیشە دەستییەکان دادەنرێت کە شارەکە لە مێژوودا لەو بوارەدا بەناوبانگ بووە، چی لە ڕێگای چنین بێت یان نوێکردنەوەی پارچە فەرشە کۆنەکان کە بەھای ھونەری و میراتیان ھەیە.

پیشەوەری فەرشچنینی حەلەب، عومەر ڕواس (٤٥ ساڵ) ڕایگەیاند کە ئەو پیشەیەی لە باوک و باپیریەوە فێربووە و ھەر لە تەمەنی ١٠ ساڵییەوە دەستی بە کارکردن کردووە، چونکە فەرش دروستکردن تەنھا سەرچاوەی بژێوی ژیان نییە، بەڵکو بەشێکە لە ناسنامەی کولتووری شاری حەلەب.

عومەر ڕواس لەوبارەیەوە قسەی بۆ ئاژانسی ئانادۆلو کرد و ئاماژەی بەوەدا کە ئەم پیشەیە، پێویستی بە ئارامی و وردی و کارامەیی ھەیە، ھەروەھا بەشێکە لە گرنگی میراتی شارەکە.

پیشەوەری فەرشچنینی حەلەب، عومەر ڕواس گوتیشی: "ترسی ئەوەمان ھەیە کە پیشەی فەرشچنینی لە حەلەب نەمێنێت دوای ئەوەی ژمارەی پیشەوەرانی ئەو بوارە کەم بووەتەوە".

لە ڕووی مێژووییەوە حەلەب بە یەکێک لە دیارترین شارەکانی سووریا دادەنرێت، بەتایبەتیش لە پیشە دەستییە کۆنەکاندا، چونکە بۆ چەندین سەدەیە بە بەرھەمھێنانی چنین و فەرش و قوماشی دەستکرد بەناوبانگە، ھەروەھا بەردەوام بازرگانان لەناوخۆ و دەرەوە ڕوو لە بازاڕە کۆنەکانی شارەکەدا دەکەن.



