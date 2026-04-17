پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو: "ئەمڕۆ کەرکووک پارێزگارێکی تورکمانی هەیە"

سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی محەمەد سەمعان ئاغا دوای هەڵبژاردنی وەک پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند، "شوکور بۆ خوا ئەگەرچی کردەوەیەکی سەخت بوو، بەڵام سەرکەوتوو بووین و ئەمڕۆ کەرکووک پارێزگارێکی تورکمانی هەیە. چونکە ئێمە بۆ مرۆڤ و مرۆڤایەتی ڕێگەمان گرتە بەر و ئەمڕۆ کەرکووک پارێزگارێکی هاوبەشی تورکمانیان هەیە".

گوتیشی: "گرنگترین ئامانجمان ئەمڕۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری بەشێوەیەکی یەکسان و دادپەروەرانەیە. هیوادارم دوای ١٠٠ ساڵ بەدەستهێنانی ئەو پۆستە لە لایەن تورکمانەکانەوە سەرکەوتوو بێت. چونکە سەرکەوتنی ئێمە، بەردەوامی دەدات بە سەرکەوتنەکانی دواییش".

پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا گوتیشی: "ڕەنگە لە ڕابردوودا بە شێوەیەکی دادپەروەرانە خزمەتگوزاری نەبووە بەڵام ئێمە وەک پارێزگاری تورکمان بەڵێنی ئەوە دەدەین. چونکە ئێمە لە گەورەکەنمانەوە فێری ئەوە بووین. ئێمە هەموو کاتێک لە پاڵ ستەملێکراوانین و دژی ستەمکارانین. پەنا بە خوا ئەو دادپەروەرییە دەستەبەر دەکەین".