دژە تیرۆری ھەرێم: "بەرەبەیانی ئەمڕۆ ھەینی، ھێزەکانی ھاوپەیمانان ھەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی ھەولێر تێکشکاند و خستەخوارەوە".

ھێزەکانی ھاوپەیمانان ھەشت درۆنی ديكەى بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی ھەولێر تێکشکاند دژە تیرۆری ھەرێم: "بەرەبەیانی ئەمڕۆ ھەینی، ھێزەکانی ھاوپەیمانان ھەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی ھەولێر تێکشکاند و خستەخوارەوە".

دژە تیرۆری ھەرێمی کوردستان- عێراق بڵاوی کردەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ ھەینی لە ئاسمانی هەولێر هەشت دڕۆنی بۆمبڕێژکراو لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە تێکشکێندراون.

لەم بارەیەوە، دژەتیرۆری هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە: "بە گوێرەی زانیارییەکان بەرەبەیانی ئەمڕۆ ھەینی ١٧ی تەممووزی ٢٠٢٦، لە کاتژمێر ٤:١٩ تا ٥:٢٥، ھێزەکانی ھاوپەیمانان ھەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی ھەولێر تێکشکاند و خستەخوارەوە".

بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوە، هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانیان لێنەکەوتەوە.