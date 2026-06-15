ھاکان فیدان بە بۆنەی کۆچی داوایی باوکییەوە سەرەخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک کرد

Sümeyye Dilara Dinçer, Muhammed Kılıç
15 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 15 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان بە بۆنەی کۆچی دوایی باوکییەوە، سەرەخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا کرد.
چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕاگەیاند کە ھاکان فیدان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا قسەی کردووە.
بە گوتەی سەرچاوەکان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، وەزیری دەرەوەی تورکیا بەبۆنەی کۆچی داوایی سەمعان ئاغا، سەرەخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک کردووە.
ڕۆژی ھەینی ڕابردوو سەمعان ئاغا لە ئەنقەرە کۆچی دوایی کرد و دواتر تەرمەکەی بە فڕۆکە گەڕێندرایەوە کەرکووک.