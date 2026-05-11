گەناوی قوڕەگۆ... دەریاچەیەکی ڕەنگاوڕەنگ لە ڕانیە

Heman Hussein Yaseen
11 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 11 مای,س 2026
لە گوندی قوڕەگۆی قەزای ڕانیە لە پارێزگای سلێمانی، گۆماوێکی سەرنجڕاکێش هەیە کە بە گەناوی قوڕەگۆ ناسراوە و، بە ھۆی گۆڕانی ڕەنگی ئاوەکەی بە پێی وەرزەکان و بوونی ماددە کانزایییەکان، بووەتە جێگای سەرنج و سەردانی خەڵکی ناوچەکە کە وەک چارەسەرێکی نەخۆشی سوودی لێ دەبینن.
خەڵکی ناوچەکە، شوێنەکە بە گەناو ناودەبەن چونکە ئاوەکە مەندە و لە شوێنەکە وەستاوە، کاتێک تیشکی خۆر بەر ئاوەکە دەکەوێت بەهۆی بوونی ماددەیەکی زۆری کانزایی، ئەوا بۆنێکی ناخۆش دەردەکات و لە بۆنی هێلکەی تێکچوو دەچێت.
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی گەناوی قوڕەگۆ، گۆڕانی ڕەنگی ئاوەکەیە بەپێی وەرزەکانی ساڵ چونکە بەهۆی ماددەکانییەوە، لەگەڵ بەرزیی و نزمیی پلەی گەرمیی، ڕەنگی ئاوەکە دەگۆڕدرێت لە نێوان شین، مۆر، پەمەیی و شارەزایان دەڵێن ئەم گۆڕانە بە ھۆی بەرزیی ئاستی خوێ، ماددەی گۆگرد و، جۆرێک بەکتریاوەیە.
خەڵکی ناوچەکە لە کۆنەوە باوەڕیان وایە کە ئاوی گەناوی قوڕەگۆ بەسوودە بۆ چارەسەری ھەندێک لە نەخۆشییەکانی پێست چونکە ئەم گەناوە لە چەندین شوێنی هەرێمی کوردستان هەیە و بۆ هەمان نەخۆشی سوودی لێ وەردەگیرێت.
سوود وەرگرتنەکە بەو شێوەیە کە چارەخوازان دەچنە ناو ئاوەکە و قوڕ و لیتەی ناو ئاوەکە لە پێستیان دەدەن، دواتر دێنە دەرەوە و چاوەڕوان دەکەن تا قوڕ و لیتەکە وشک دەبێتەوە و دواتر دەیشۆن.
لەگەڵ ئەم هەموو تایبەتمەندییەدا، نەتوانراوە بۆ سەرنجڕاکێشانی گەشتیاران، سوود لە شوێنەکە وەربگیرێت و لەم ڕووەوە گرنگیی پێنەدراوە.
گۆماوەکە بە دوورى پێنج کیلۆمەتر دەکەوێتە نزیک قەزای ڕانیە و لە باکوورەوە هاوسنوورە لەگەڵ گوندی دووگۆمان و، لە باشووریش بە بەنداوی دوکان، گۆماوەکە شێوەیەکی بازنەیی هەیە و قوڵاییەکەی نزیکەی ٣٠ مەتر دەبێت و، دەستکردنی مرۆڤ نيیە و سرووشتییە.