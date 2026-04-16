گەشت و سەیرانی ھاووڵاتییان بۆ بەنداوی ئاقوبان

لەگەڵ شەپۆلە بەردەوامەکانی ئەم دواییەی بارانبارین لە ھەرێمی کوردستان، بەنداوەکان سەرڕێژ و پڕبوون لە ئاو، ئەمە دیمەنێکی جوانی بەناوچەکە بەخشی و ڕۆژانە خەڵک بۆ گەشت و سەیران لەسەر لێواری بەنداوەکە دادەنیشن و کاتێکی خۆش بەسەر دەبەن.

یەکێک لە پڕۆژە گرنگەکانی دەڤەری خۆشناوەتی، بەنداوی ئاقوبانە کە بەھۆی شەپۆلە بارانبارینەکەی ئەم دواییە بڕێکی زۆر ئاوی گلداوەتەوە و دیمەنێکی جوانی بەناوچەکە بەخشیووە.

ئەم بەنداوە دەکەوێتە گوندی ئاقوبانی خوارووی سەر بە ناحیەی ھیران لە قەزای شەقڵاوە و ماوەی دوو ساڵ دەبێت تەواو بووە و توانای گلدانەوەی دوو ملیۆن و نیو مەتر سێجا ئاوی ھەیە و لە ئێستاشدا بووەتە شوێنێک کە ھاووڵاتییان سەردانی دەکەن و کاتەکانییانی لێ بەسەر دەبەن.





