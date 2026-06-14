گەشتە ئاسمانییەکانی پێگاسووس لە نێوان هەولێر و ئەنقەرە دەست پێ دەکەنەوە

Fakhradin Ibrahim Mohammad
14 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 14 حوزەیران 2026
دوای ماوەیەک لە وەستانی بە هۆی گرژییەکان لە ناوچەکەدا، جارێکی دیکە گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە دەست پێ دەکەنەوە.
بە پێی ئەو زانیارییەی دەست ئاژانسی ئانادۆڵو کەوتووە، لە سبەی ١٥ی حوزەیرانەوە کۆمپانیای پێگاسووس دەست بە گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە دەکاتەوە.
پێگاسووس بڵاوی کردووەتەوە کە لە ١٥ی ئایارەوە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە، گەشتەکانی بەرەوە ئەنقەرە دەست پێ دەکەنەوە.
گەشتە ئاسمانییەکانی کۆمپانیای پێگاسووس و بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی ئەوە بۆ دووهەمجارە لە ماوەی ڕابردوودا بە هۆی گرژییەکان لە ناوچەکەدا ڕادەگیرێن و چاوەڕوان دەکرێت گەشتە ئاسمانییەکان بەرە بەرە ئاسایی بکرێنەوە.