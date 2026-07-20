کۆمپانیا ناوخۆییەکانی هەرێم گەنمی زیادەی جووتیاران دەکڕنەوە

بڕیار درا تەواوی ئەو گەنمە زیادەیەی جووتیاران کە لە سایلۆکان وەرنەگیراوە، لێیان بکڕدرێتەوە، و بەپێی بڕیارەکەش پرۆسەی وەرگرتنەکە لە ئەمڕۆوە دەست پێ دەکات و بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام دەبێت.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی پارێزگای دهۆک لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاویکردەوە، دوای کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی دەستەی وەبەرهێنان لەگەڵ کۆمپانیا ناوخۆییەکان، بە ڕەچاوکردنی دۆخی دارایی جووتیاران، ڕێککەوتن لەسەر دیاریکردنی بەهای گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان کراوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "بڕیار دراوە کە کۆمپانیا ناوخۆییەکان هەر تۆنێک گەنمی جووتیاران بە بەهای ٤٠٠ هەزار دینار و بەپێی تایبەتمەندی و ستانداردەکانی عێراق وەربگرن".

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی دهۆک ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم پرۆسەیە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵەوە بەڕێوەدەچێت؛ لە ئێستاشدا جووتیاران دەتوانن سەردانی بەڕێوەبەرایەتییەکانی کشتوکاڵ لە سنووری خۆیان بکەن بۆ وەرگرتنی پسوولە، تاوەکو دواتر لە ڕێگەی بنکەکانی کۆمپانیا ناوخۆییەکانەوە لە هەولێر و دهۆک بەرهەمەکانیان ساغ بکەنەوە.

ساڵانە بەشێک لە جوتیارانی ناوچە جیاوازەکانی عێراق ناڕەزایی دەردەبڕن لەسەر ئەوەی ئەو بڕە گەنمەی بەغدا لێیان وەردەگرێت زۆر کەمترە لە کۆی گشتی بەرهەمی ساڵانەیان، ئەمەش وادەکات بەشێکی زۆری گەنمی جوتیاران لە کۆگاکاندا بمێنێتەوە یان بە ناچاری بە نرخی کەمتر بە بازرگانان بفرۆشرێت.