کۆمپانیاکانی تورکش ئێڕڵاین و AJet و پیگاسۆس هەڵوەشانەوەی گەشتەکانییان بۆ عێڕاق درێژکردەوە

ھەریەک لە کۆمپانیا ئاسمانییەکانی تورکیش ئێرلاین، AJet و پێگاسۆس، بەھۆی دۆخی ئاسایشی ناوچەکە و گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا، هەڵوەشانەوەی سەرجەم گەشتەکانیان بۆ تەواوی عێڕاق تا ڕۆژی ٢٢ی تەمووز درێژکردەوە.



ئەم کۆمپانیایانە بڕیارەکە وەک ھەنگاوێکی خۆپارێزی بۆ پاراستنی سەلامەتی ڕێبواران و خاوەنکارەکانیان دەبینن، چونکە بەھۆی بارودۆخی ئێستای شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران، دۆخی ئاسمانی ناوچەکە بە شێوەیەکی بەردەوام چاودێری دەکرێت.



کۆمپانیاکان ئاماژەیان بەوەکردووە کە گەشتیاران دەتوانن دوا زانیارییەکانی گەشتەکانیان لە ڕێگەی ماڵپەڕ و کەناڵە فەرمییەکانی کۆمپانیاکانەوە ببینن.



ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەم کۆمپانیایانە ڕۆژی ١٧ی تەمووز سەرجەم گەشتەکانییان بۆ عێڕاق هەڵوەشاندبووەوە تا ٢٠ی تەمووز، ئەمڕۆش بڕیارەکەیان بۆ ٢٢ی تەمووز درێژکردەوە.



