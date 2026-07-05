کوژرانی ئەفسەرێکی دەزگای دژەتیرۆری عێراق لە کەرکووک ڕاگەیاندرا - دەزگای دژەتیرۆری عێراق ڕایگەیاند کە لە میانی شەڕ و پێکدادانێکی نێوان ھێزەکانیان و تیرۆریستانی داعش لە پارێزگای کەرکووک، ئەفسەرێکیان کوژراوە.