ڕاگەیاندراوی وەزارەتی دەرەوەی توركیا سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق به‌ پارێزگاری کەرکووک

وەزارەتی دەرەوەی توركیا بڵاوی كرده‌وه‌، هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان بۆ پارێزگاری کەرکووک لە ڕووی گشتگیریی، دادپەروەری لە نوێنەرایەتی کردن و بەهێزکردنی ئارامی کۆمەڵایەتییدا پێشهاتێکی مێژووییە.

سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق، محەمەد سەمعان ئاغا به‌ پارێزگاری کەرکووک، وەزارەتی دەرەوەی توركیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووه‌: "هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان بۆ کەرکووک کە خاوەنی کلتووری هه‌مه‌چه‌شن و پێکهاتەیەکی فرە ڕەهەندە، لە ڕووی گشتگیریی و دادپەروەری لە نوێنەرایەتی کردن و بەهێزکردنی ئارامی کۆمەڵایەتییدا پێشهاتێکی مێژوویی و زۆر گرنگە. لە هەمان کاتدا وەک ڕادەستکردنەوەی مافێکی ڕەوا بەڵام دواکەوتنى بۆ هاونەتەوە تورکمانەکان دەبینرێت کە پێکهاتەیەکی ڕەسەنی عێراق و کەرکووکن".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ دابەشکردنی پۆستە کارگێڕییە باڵاکان لە کەرکووک لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتن و بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا دەستکەوتێکی دادپەروەرانەیە بۆ هەموو پێکهاته‌كانی کەرکووک نه‌ك تەنیا بۆ تورکمانەکان و، هاتووه‌: "هیواخوازین ئەم پێشهاتە هاوکار بێت لە ده‌سته‌به‌ركردنی ئارامیی، ئاسایش و خۆشگوزەرانیی بۆ عێراق و خەڵکی کەرکووک".