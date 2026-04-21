ڕاگەیاندراوی وەزارەتی دەرەوەی توركیا سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق به‌ پارێزگاری کەرکووک

Gökhan Çeliker
21 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 21 نیسان 2026
وەزارەتی دەرەوەی توركیا بڵاوی كردهوه، هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان بۆ پارێزگاری کەرکووک لە ڕووی گشتگیریی، دادپەروەری لە نوێنەرایەتی کردن و بەهێزکردنی ئارامی کۆمەڵایەتییدا پێشهاتێکی مێژووییە.
سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق، محەمەد سەمعان ئاغا به پارێزگاری کەرکووک، وەزارەتی دەرەوەی توركیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووه: "هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان بۆ کەرکووک کە خاوەنی کلتووری ههمهچهشن و پێکهاتەیەکی فرە ڕەهەندە، لە ڕووی گشتگیریی و دادپەروەری لە نوێنەرایەتی کردن و بەهێزکردنی ئارامی کۆمەڵایەتییدا پێشهاتێکی مێژوویی و زۆر گرنگە. لە هەمان کاتدا وەک ڕادەستکردنەوەی مافێکی ڕەوا بەڵام دواکەوتنى بۆ هاونەتەوە تورکمانەکان دەبینرێت کە پێکهاتەیەکی ڕەسەنی عێراق و کەرکووکن".
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لهوه كراوه دابەشکردنی پۆستە کارگێڕییە باڵاکان لە کەرکووک لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتن و بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا دەستکەوتێکی دادپەروەرانەیە بۆ هەموو پێکهاتهكانی کەرکووک نهك تەنیا بۆ تورکمانەکان و، هاتووه: "هیواخوازین ئەم پێشهاتە هاوکار بێت لە دهستهبهركردنی ئارامیی، ئاسایش و خۆشگوزەرانیی بۆ عێراق و خەڵکی کەرکووک".