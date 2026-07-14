پارێزگاری کەرکووک بە بۆنەی ساڵیادی کۆمەڵکوژی تورکمانەکان لە ١٤ی تەممووز ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە برد

پارێزگاری کەرکووک بە بۆنەی ٦٧ مین ساڵیادی کۆمەڵکوژی تورکمانەکان لە ١٤ی تەممووزی ١٩٥٩، ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.

لە ڕێوڕەسمەکەدا کە بۆ ڕێزگرتن لە یادی قوربانیانی کارەساتەکە ئەنجام درا، بۆ شەهیدانی تورکمان نزا خوێندرا.

هەریەکە لە پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا، جێگری پارێزگار، ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگا و بەڕێوەبەرانی دامودەزگاکانی حکوومت و کارمەندانی پارێزگا، بەشدارییان لە ڕێوڕەسمەکەدا کرد.

پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا وێڕای ئاماژەدان بە یادی ٦٧ ساڵەی کۆمەڵکوژی تورکمانەکان، هیوای خواست جارێکی دیکە ئەم کارەساتە لە کەرکووک و هیچ ناوچەیەکی دیکە وڵات دووبارە نەبێتەوە.

محەمەد سەمعان ئاغا ئاماژەی بە گرنگی پەیوەندی ئاشتیانە لە نێوان هەموو پێکهاتەکان بۆ سەقامگیری عێراق کرد و ڕایگەیاند، بۆ عێراقی ئاوەدان و بێ جەنگ، پێویستە هەموو ڕێکارەکانی دەوڵەت کاریگەری ئەرێنییان هەبێت.

