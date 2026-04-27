Ali Makram Ghareeb
27 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 27 نیسان 2026
سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق و پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا ئاماژهی بهوه كرد ئەو کەسانەی لە ڕووداوی هاتووچۆكهی دوێنێی شارهكهدا کە تیایدا ٣٨ ئۆتۆمبێل بهریهككهوتن و بەسەختی برینداربوون، لە تورکیا چارەسەری دەکرێن.
لە لێدوانێکیدا بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن، سەمعان ئاغا باسی لهوه كرد دوێنێ لە گەڕەکی ئازادی ناوەندی شاری كهركووك، بارههڵگرێك بەهۆی لەکارکەوتنی برێکهكهی خۆی کێشاوە بە ٣٧ ئۆتۆمبێلدا.
ئاغا باسی لهوهیش كرد لە ڕووداوەکەدا حهوت کەس گیانیان لەدەستداوە و، ٢٣ کەسی دیكهش برینداربوون، لهوانهش برینی سیانیان سەختە و بۆ چارەسەر ڕهوانهی توركیا دهكرێن.
ههروهها پارێزگاری کەرکووک ئاغا، ئهوهیشی خستهڕوو کە بەهۆی ڕووداوەکەوە لە کەرکووک یەک ڕۆژ ماتەمینی گشتیی ڕاگەیاندراوە.
ئاغا ئاماژەی بەوە کرد كه بۆ ڕێگریی کردن لە ڕووداوی هاوشێوە، لە کاتژمێر ٠٨:٠٠-٢٤:٠٠ هاتنی ئۆتۆمبێلە بارهەڵگرە گهورهكان بۆ ناوەندی شارەکە قەدەغە کراوە.