پارتی دیموکراتی کوردستان: "لێکتێگەیشتن لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگی کراوە و دەگەڕێینەوە ناو پەرلەمان"

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایدەگەیەێنت، لێکتێگەیشتنی "ئەرێنی" لەنێوان هێزە سیاسییەکان و هەروەها سەردانی ڕاسپێدراوی پۆستی سەرکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی بۆ هەرێم و گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردایەتی پارتەکەیان، بووەتە هۆی ئەوەی کە بڕیار بدەن بگەڕێنەوە ناو هۆڵی پەرلەمان.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق شاخەوان عەبدوڵڵا لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی ڕاگەیاندراوێکی فراکسیۆنەکەیانی بڵاو کردەوە و تێدا ئاماژەی بەوە داوە کە لێکتێگەیشتنێک لە نێوان پارتەکەیان و چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە "بۆ چارەسەری ڕیشەیی" کراوە.

لە بەیاننامەکەی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەران'دا هاتووە: "بە ڕای گشتی ڕادەگەیەنین، دوای دروستبوونی لێکتێگەیشتنی ئەرێنی لەنێوان هێزە سیاسییەکاندا، بەتایبەتی دوای سەردانی سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراو بۆ پێکهێنانی حکوومەت و شاندی باڵای چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ هەرێمی کوردستان و گفتوگۆکانیان لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی پارتیمان، و لە درێژەی ئەم هەوڵانەشدا سەردانی شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەغدا لەپێناو گەیشتن بە چارەسەری ڕیشەیی؛ فراکسیۆنەکەمان بڕیاری دا بگەڕێتەوە بۆ سەر کار و چالاکییە پەرلەمانییەکانی خۆی لە ئەنجوومەنی نوێنەران".

لە راگەیاندراوەکەدا فراکسیۆنی پارتی ئاماژەی بەوەش دراوە کە لە نێو هۆڵی پەرلەمانەوە لە نزیکەوە چاودێری جێبەجێکردنی ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنەکان دەکەن، هاتووە: "هەمیشە لە سەنگەری پێشەوەی داکۆکیکردندا دەبین بۆ چەسپاندن و بەدیهێنانی تەواوی مافە ڕەواکانی سەرجەم هاووڵاتییانی عێراق و لە نێوانیشیاندا مافە ڕەواکانی گەلی کوردستان".

