هەولێر.. زیاتر لە ٧٠٠ ھەزار نەمام لە پشتێنەی سەوزایی چێندراوە

هەولێر - AA

پارێزگای ھەولێر بڵاویکردووەتەوە کە زیاتر لە ٧٠٠ ھەزار نەمام لە پڕۆژەی پشتێنەی سەوزایی ھەولێر چێندراوە و بەو نزیکانەش دەگاتە یەک ملیۆن نەمامی داچێندراو.

پارێزگای ھەولێر ئاماژەی بەوەشکردووە کە، وەک بەشێک لە پلانی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان بۆ زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی و پاراستنی ژینگەی ھەولێری پایتەخت، کارکردن لە پڕۆژەی پشتێنەی سەوزایی ھەولێر بەردەوامە و گەیشتووەتە ئاستێکی پێشکەوتوو.

ھاوکات بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی ھەولێریش ڕایگەیاندووە کە، لە قۆناغی یەکەمەوە تا ئێستا زیاتر لە ٧٠٠ ھەزار نەمام چێندراون و لە ئایندەیەکی نزیکیشدا ژمارەی نەمامە چێندراوەکان دەگاتە یەک ملیۆن نەمام.

جێی ئاماژەیە پشتێنەی سەوزایی بە پانیی دوو کیلۆمەتر و بە درێژایی ٩٢ کیلۆمەتر بە چواردەوری شاری ھەولێر دا دەسووڕێتەوە و بە درێژایی ئەم مەودایە دار زەیتوون و دار فستق دەچێندرێت و لە چوارچێوەی پڕۆژەکەدا چەند پۆندێک و چەند شوێنێکی گەشتیاریی دروست دەکرێت و، ئەم پڕۆژەیە شارەکە لە مەترسییەکانی بە بیابانبوون دەپارێزێت، ھاوکات دەردانی گازە زیانبەخشەکان و کاریگەرییەکانی گەرما کەم دەکاتەوە و کوالێتی ھەواش بەرز دەکاتەوە، جگە لە بەخشینی سیمایەکی جوان بە شارەکە.

وێنە : Erbil - Governorate/AA

لە پڕۆژەکەدا بە گشتی نزیکەی حەفت ملیۆن دار دەچێندرێت کە لە جۆرەکانی زەیتوون و فستقن و ئەم دارانە بەوە ناسراون کە توانای بەگرییان لە وشکەساڵییدا ھەیە و باش لەگەڵ کەشوھەوای وشکی ناوچەکەدا دەگونجێن و گرنگییەکی کولتووری و ئابوورییان ھەیە. ھەروەھا کاتێک دارەکان پێدەگەن، دەتوانن سەرچاوەیەکی بەرھەمی کشتوکاڵی بەردەوام دابین بکەن و ھەلیکاری نوێ دروست بکەن.