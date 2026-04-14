هەرێمی کوردستان: "دوای ئاگربەست، دووجار بە دڕۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کراوەتە سەر هەرێم" وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان: "دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران، ئەوە دووەهەمین جارە بە دڕۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان".