هاوپەیمانان هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند

Heman Hussein Yaseen
15 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 15 تەمووز 2026
دژە تیرۆری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە ئاسمانی هەولێر هەشت دڕۆنی بۆمبڕێژکراو لە لایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە تێکشکێندراون.
ئەمشەو زنجیرەیەک هێرشی دڕۆنی کرایە سەر شاری هەولێر و سەرجەمیان لەلایەن سیستەمی بەرگرییەوە خراونەتەخوارەوە.
لەم بارەیەوە دژەتیرۆری هەرێمی کوردستان-عێراق بڵاویکردەوە، "ئەمشەو هێزەکانی هاوپەیمانان هەشت دڕۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە".
بە پێی ئەو ڕاگەیاندراوە، هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانییان لێ نەکەوتەوە.