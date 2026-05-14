سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی ڕايگەیاند کە دەبێت کێشەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن.

نێچێرڤان بارزانی: "پشتیوانی لە کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق دەکەین" سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی ڕايگەیاند کە دەبێت کێشەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن.

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی پاڵپشتی خۆی بۆ کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی دووپات کردەوە و ڕاشیگەیاند کە دەبێت کێشەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن.

نێچێرڤان بارزانی لە میانی ڕێوڕەسمی ٣٠هەمین ئاھەنگی خولی پێگەیاندن لە کۆلێژی سەربازیی زاخۆ گوتارێکی پێشکەێش کرد و تیایدا پیرۆزبایی لە دەرچووان کرد.

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان لە گوتارەکەدا پاڵپشتی خۆی بۆ کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی دووپات کردەوە و ڕایگەیاند: "پشتیوانی لە کابینەکەی عەلی زەیدی دەکەین".

ھەروەھا نێچیرڤان بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت کێشەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن و گوتی: "دەبێت لە حکوومەتی داھاتووی عێراق، مافەکانی ھەرێمی کوردستان مسۆگەر بکرێن".



سەرۆکی ھەرێمی کوردستان بەشێکی گوتارەکەی بۆ پڕۆسەی یەکگرتنەوەی ھێزەکانی پێشمەرگە تەرخان کرد و ئاماژەی بەوەدا کە پڕۆسەی یەکخستنەوەی وەکو پێویست بەڕێوەناچێت و گوتی: "یەکگرتنەوەی ھێزەکانی پێشمەرگە پڕۆسەیەکی چارەنووسسازە و دەبێت سەربکەوێت".

نێچیرڤان بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە پێشمەرگە بەشێکە لە سیستمی بەرگریی عێراق و دەبێت عێراق ھەموو ئەرکە یاسایی و دەستوورییەکانی بەرامبەر پێشمەرگە بەجێبھێنێت و چەک و تەقەمەنییان بۆ دابین بکات.

گوتیشی: "پێشمەرگە مەترسی نییە و پارێزەری وڵاتە، لە شەڕی داعشدا بە روونی ئەوەی سەلماند کە پارێزەری وڵاتە".



