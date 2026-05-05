لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی و شاندی یاوەری لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، فایەق زێدان کۆبوونەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی ھەرێم، لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی سیاسی و گشتیی عێراق تاوتوێ کران و، ھەردوولا جەختیان له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كرده‌وه‌ كه‌ سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەریی بنەمایەکی سەرەکيیە بۆ پاراستنی دەسەڵات و دامەزراوەکانی وڵات و سەقامگیریی و ماف و شایستە دەستوورییەکانی ھەمووان.

هه‌ر بە پێی ڕاگەیاندراوەکە، سەرۆکی ھەرێم بارزانی، ڕۆڵی سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەریی عێراقی لە پاراستنی سەقامگیریی سیاسی و بەرژەوەندییە باڵا و نیشتمانییەکانی وڵات بەرز نرخاندووه‌ و، سوپاسی کردووه‌ بۆ ڕۆڵی گرنگیان لە چارەسەرکردنی کێشەکان و دروستکردنی لێکگەیشتن لەنێوان لایەنەکاندا.

هه‌روه‌ها له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا باس له‌وه‌ كراوه‌ كه‌ ھەردوولا جەختیان لەسه‌ر گرنگی سەروەریی یاسا و کارکردن لە چوارچێوەی دەستووردا کردەوە وەک تاکە ڕێگا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراق و پاراستنی ماف و شایستە یاسایییەکانی ھەموو پێکھاتەکان و قەوارەی فیدراڵی و دەستووریی ھەرێمی کوردستان.

بەردەوامی و برەودان بە ھاریکاری و ھەماھەنگیی نێوان دەزگا و دامەزراوە دادوەرییەکانی فیدراڵی و ھەرێمی کوردستان، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو.