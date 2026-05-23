نێچیرڤان بارزانی و عەباس عەراقچی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پاراستنی ئاسایشی سنوورەکانیان تاوتوێ کرد

Fakhradin Ibrahim Mohammad
23 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 23 مای,س 2026
سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی و وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عهراقچی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا گفتوگۆیان کرد.
سەرۆکایەتی هەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردەوە کە، شهوى ڕابردوو بارزانی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ عەباس عهراقچی قسەی کردووە.
بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوە، "ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هەروەها پاراستنی ئاسایشی سنوور" (لە نێوان عێراق و ئێران) تەوەری سەرەکی گفتوگۆکە بووە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە، "له پهيوهندييهكهدا، (بارزانی و عەراقچی) باسيان له دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە كرد و جهختيان له گرنگیی هەوڵی وڵاتانی ناوچەکە کردهوه بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست".