سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرکردەکانی ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی سوننە کۆبووەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی هەرێم، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرکردەکانی ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی سوننە کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوەکە، "لە کۆبوونەوەکەدا، بارودۆخی سیاسیی وڵات و پێویستیی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی سەقامگیری تاوتوێ کران. هەردوولا جەختیان لە گرنگی دیالۆگی نیشتمانی و لێکگەیشتنی نێوان هەموو پێکهاتە و هێزە سیاسییەکان کردەوە وەک کلیلی چارەسەر بۆ هەموو کێشەکان، بە شێوەیەک کە ماف و شایستەکانی هەموو لایەک بپارێزرێت".

سەرۆکایەتی هەرێم ڕاشیگەیاندووە کە، هەردوولا هاوڕا بوون کە پێویستە حکوومەتی داهاتوو لەسەر بنەمای هاوبەشیی ڕاستەقینە و هاوسەنگیی نێوان پێکهاتەکان بێت و خزمەتگوزاری و ئاوەدانکردنەوە لە پێشینەی کارەکانیدا بێت.

دۆخی ناوچەکە و گرنگیی پاراستنی ئارامی و دوورخستنەوەی وڵات لە گرژییەکان، تەوەرێکی دیکەی دیدارەکە بوو. تيایدا جەخت لە پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق و سەروەریی نیشتمانی کرایەوە.

