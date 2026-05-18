نێچیرڤان بارزانی لەلایەن وەزیری بەرگریی ئیتاڵیاوە پێشوازی لێکرا وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا گویدۆ کرۆسێتۆ بۆ نێچیرڤان بارزانی: "لەسەر پێشکەشکردنی ڕاوێژ و مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام دەبین".

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی هەرێم، بارزانی لە میانی سەردانەکەیدا بۆ ئیتاڵیا لەلایەن وەزیری بەرگریی ئەو وڵاتە گویدۆ کرۆسێتۆ پێشوازی لێکرا و لەگەڵی کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ ئیتاڵیا لە بواری سەربازیی و ئەمنیدا و هاریکاریی هاوبەش بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆر تاوتوێ کران.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان وێڕای ئاماژە بە ڕۆڵی ئیتاڵیا لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە تایبەت لە پێشکەشکردنی ڕاوێژ و مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە، سوپاسی و پێزانینی خۆی دەربڕیوە و لە بەرامبەردا وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا گویدۆ کرۆسێتۆ ئاماژەی بەوە داوە کە وڵاتەکەی بەردەوامە لەسەر پشتگیریی ئارامی و سەقامگیریی عێراق و هەرێمی کوردستان و لەسەر پێشکەشکردنی هاوكاريى سه‌ربازى و ئه‌منى بەردەوام دەبێت.

تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و کاریگەری گرژییەکان تەوەرێکی ديكه‌ى کۆبوونه‌وه‌که‌ی نێوان نێچیرڤان بارزانی و گویدۆ کرۆسێتۆ بوو و جەخت لە گرنگی پاراستنی سەقامگیری و ڕێگریکردن لە سەرهەڵدانەوەی تيرۆر کراوەتەوە.

