نێچیرڤان بارزانی: "لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە ھەوڵەکانمان بەردەوام دەبین بۆ ئەوەی ئەنفال وەک جینۆساید بناسرێت" سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی ڕایگەیاند کە بەپێی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، بەرپرسیاریەتیی حکوومەتی فیدراڵیی عێراقە قەرەبووی ماددی و مەعنەویی کەسوکاری قوربانییانی ئەنفال بکاتەوە.

نێچیرڤان بارزانی لە پەیامیکدا کە لە ٣٨مین ساڵیادی شاڵاوەکانی ئەنفاڵ بڵاویکردووەتەوە ئاماژەی بەوەداوە: "ئەمڕۆ یادی بەئازاری (٣٨) ساڵەی شاڵاوە بەدناوەکانی ئەنفالی ١٩٨٨ دەکەینەوە، ئەو تاوانە سامناکەی ڕژێمی پێشووی عێراق ئەنجامی دا کە زیاتر لە ١٨٢ ھەزار منداڵ، ئافرەت، پیاو و گەنجی بێتاوانی کوردستانی، تیایدا بوونە قوربانی، ئەنفال تەنھا تاوانێک نەبوو، بەڵکو ھەوڵی نەزۆکی سڕینەوەی تەواوی گەلێکی ئاشتیخواز بوو کە برینەکانی تا ئێستاش لە جەستەی نیشتماندا ماون".

ھەروەھا لە پەیامەکەی سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-دا، ھاتوو: "بەپێی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، دووپاتی دەکەینەوە کە بەرپرسیاریەتیی حکوومەتی فیدراڵیی عێراقە قەرەبووی ماددی و مەعنەویی کەسوکاری قوربانییان بکاتەوە".

نێچیرڤان بارزانی جەختی لەوەش کردووەتەوە کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە ھەوڵەکانیان بەردەوام دەبن، بۆ ئەوەی ئەنفال وەک جینۆساید بناسرێت و ڕاشیگەیاندووە: "وەک ئەرکێکی مرۆیی و نیشتمانی، لە پرۆسەی بەدواداگەڕان و گێڕانەوەی ڕوفاتی پیرۆزی شەھیدان بۆ باوەشی نیشتمان درێخی ناکەین و ھەرچی لە توانادا بێت دەبێ خزمەتی زیاتر بە کەسوکاری ئەنفالکراوان بکرێت".

سەرۆکی ھەرێم لە کۆتایی پەیامەکەیدا، ئاماژەی بەوەداوە: "لەم یادەدا، جەخت دەکەینەوە کە پاراستنی قەوارەی دەستووریی ھەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانمان، تەنیا بە تەبایی و کاری ھاوبەشی تەواوی لایەنە سیاسییەکان و پێکھاتەکان دەبێت، ئەمە گەورەترین وەفایە بۆ خوێنی شەھیدان و گەرەنتیی داھاتوویەکی باشترە بۆ نەوەکانمان کە بە ئومێدەوە لێی دەڕوانین".



