سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی بۆ دەرچووانی کۆلێژی سەربازیی: "ببنە پارێزەری سەرەکیی چەمکەکانی پێکەوەژیان، لێبوردەیی و یەکترقبووڵکردن و مەبنە بەشێک و لایەنێکی کێشە و ململانێ سیاسییەکان".

نێچیرڤان بارزانی: "عێراق و هەرێمی کوردستان نابنە بەشێک لە کێشە و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەكەدا" سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی بۆ دەرچووانی کۆلێژی سەربازیی: "ببنە پارێزەری سەرەکیی چەمکەکانی پێکەوەژیان، لێبوردەیی و یەکترقبووڵکردن و مەبنە بەشێک و لایەنێکی کێشە و ململانێ سیاسییەکان".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی دوای کرد هێزەکانى پێشمه‌رگه ببنە "پارێزەری سەرەکیی چەمکەکانی پێکەوەژیان، لێبوردەیی و یەکترقبووڵکردن" و ڕاشیگەیاند کە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن عێراق و هەرێمی کوردستان ببنە بەشێک لە کێشە و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەكەدا.

نێچیرڤان بارزانی بەشداريی لە ڕێوڕەسمی ده‌رچوونى خولی پێنجەمی پێگەیاندنی ئەفسەران لە كۆلێژی سەربازیی سێی قەڵاچوالاندا لە سلێمانی كرد.

لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێکدا، سەرۆكی هەرێمی كوردستان داوای لە دەرچووانی کۆلێژەکە کرد کە پارێزەری پێکەوەژیانی نەتەوە و ئایینە جیاجیاکان لە هەرێم بن و گوتی: "ده‌بێ هه‌ستى ئاسايشى نه‌ته‌وه‌يى و نيشتمانيتان به‌هێز بێت و خوێندنه‌وه‌تان بۆ هه‌ڕه‌شه‌ و مه‌ترسييه‌كانى ده‌وروبه‌ر هه‌بێت، له‌ هه‌ر بوارێكدا بێت. له‌ مه‌ترسييه‌كانى تيرۆر و توندڕه‌وى و گوتارى ڕقوكينه‌وه‌، تا ده‌گاته‌ مه‌ترسييه‌ ئه‌منييه‌كان. پێويسته‌ ئاگايى و هۆشياريتان له‌مباره‌يه‌وه‌ به‌هێز بكه‌ن".‌



گوتیشی: "ئێوە دەبێ لە ناو هێزى پێشمه‌رگه‌دا ببنە پارێزەری سەرەکیی چەمکەکانی پێکەوەژیان، لێبوردەیی و یەکترقبووڵکردن. ئه‌و كولتووره‌ى شانازيى پێوه‌ ده‌كه‌ين و هه‌رێمى كوردستانى کردووەتە لانکەی ئارامی بۆ هەموو ئایين و نەتەوە جیاوازەکان و بووەتە مایەی ڕێز و پێزانینی تەواوی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. ئێوە دەبێ پارێزەری چەمک و بەها مەدەنییەکان، دیموکراسی، مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان بن. هیچ کات مەبنە بەشێک و لایەنێکی کێشە و ململانێ سیاسییەکان، بەڵکوو هەمیشە ده‌بێ وەک هێزێکی نیشتمانیی كوردستانی بمێننەوە و بەرگری لە شكۆى مرۆڤ بکەن بێ جیاوازی لەم وڵاتەدا".

نێچیرڤان بارزانی ڕاشیگەیاند، "پەیامی هەمیشەییی ئێمە بۆ ناوخۆی کوردستان، يه‌كهه‌ڵوێستى، تەبایی، پێكه‌وه‌يى و کۆدەنگییە لەنێوان سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکانی کوردستاندا. هێز و مانەوەی هەرێمی کوردستان کاتێک مسۆگەر دەبێت کە ئێمە لە ناوخۆماندا ته‌با بین و بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان بخەینە سەرووی هەموو ململانێ و جیاوازییەکی ديكه‌وه‌. فرەڕەنگیمان دەوڵەمەندیمانه‌، هه‌موو پێكهاته‌كانى كوردستان له‌ هه‌ر نه‌ته‌وەیەك‌ و ئايينێك بن، پێکەوە شوناسی جوانی ئەم نیشتمانە پێک دەهێنن. ئه‌مه‌ جوانييه‌كى زۆر و هێزێكى گه‌وره‌يه‌ بۆ كوردستان".

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان سوپاس و پێزانینى پێشكه‌ش به‌ هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا کرد کە لە شەڕی دژی داعشدا پشتیوانی سه‌ربازیی عێراق و هەرێمی کوردستان بوون و هاوکار بوون لە تێکشکاندنی تیرۆر و گوتیشی، ئەوان هاوکارمان بوون لە پرۆسەی چاکسازیی وەزارەتی پێشمەرگە و یەکگرتنەوەی هێزەکانى پێشمه‌رگه‌دا. لەم بارەیەوە سەرۆکی هەرێم ڕایگەیاند، "ڕاستە هەنگاوی باش نراوە، بەڵام خواستى ئێمه‌ له‌وه‌ زياتره‌ و پێویستە هەنگاوه‌كان زۆر خێراتر بکرێن. ده‌بێ سستیيه‌كانى ئه‌م پرۆسه‌يه‌ چاره‌سه‌ر بكرێن. ئاڵنگارييه‌كان و ململانێكانى ناوچه‌كه‌، ئه‌وه‌مان لێ ده‌خوازێت ڕۆژێك زووتر ئه‌م ئه‌ركه‌ جێبه‌جێ بكه‌ين كە خزمەت بە هەموو كوردستان و عێراق دەكات".

لە کۆتایی گوتارەکەی، سەرۆکی هەرێمی کوردستن-عێراق نێچیرڤان بارزانی گوتیشی: "دووپاتى ده‌كه‌ينه‌وه‌ كه‌ هه‌رێمى کوردستان وەک هەمیشە به‌ فاکتەری ئارامی و پردی متمانە لە ناوچەکەدا دەمێنێتەوە. كارمان بۆ ئه‌وه‌ كردووه‌ و به‌رده‌وام ده‌بين بۆ ئه‌وه‌ى عێراق و هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەك نه‌بنه‌ بەشێک لە کێشە و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەكەدا".

