نێچیرڤان بارزانی سەردانی بەغدا دەکات

Zana Natık Kerem
14 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 14 مای,س 2026
سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی بۆ بەشداریکردن لە دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ متمانەدان بە کابینەی نوێی حکوومەت بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەردانی بەغدا دەکات.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ئامانج لە سەردانەکەی نێچیرڤان بارزانی بۆ بەغدا، بەشداریکردنە لە دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کە ئەمڕۆ بۆ متمانەدان بە کابینەی نوێی حکوومەت بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی ئەنجام دەدرێت.
ئەمڕۆ پێنجشەممە دانیشتنی ئاسایی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجام دەدرێت لە میانیدا دەنگ لەسەر کارنەمە و وەزیرەکانی حکوومەتی نوێ دەدرێت.