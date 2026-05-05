نێچیرڤان بارزانی: "بەغدا قوڵایی ستراتیژیی ئێمەیە و گەشبینم بە چارەسەرکردنی کێشەکانمان"

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی دوای ژمارەیەک کۆبوونەوە لە بەغدا لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان، ڕایگەیاند کە بەغدا قوڵایی ستراتیژیی ئێمەیە و گەشبینم بە چارەسەرکردنی کێشەکانمان.

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان بارزانی دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێدراو . عەلی زەیدی، بۆ میدیاکان دووا و جەختی لەوەکردەوە کە گفتوگۆکان ئەرێنی بوون و گەشبینی خۆی دەرخست لە چارەسەرکردنی کێشەکان.

نێچیرڤان بارزانی لەبارەی دەرەنجامی کۆبوونەوەکانی لە بەغدا گوتی: "ئیستیجابەی لایەنە عێڕاقییەکان زۆر باش بوو، لە ئەنجامدا ئێمە لەناو عێڕاق دەژین و دەبێت کێشەکانمان لە بەغدا چارەسەر بکەین، بەغدا پایتەختی ئێمەیە و قوڵایی ستراتیژی ئێمەیە، من خۆم گەشبینیم کە دەتوانین چارەسەری کێشەکانمان بکەین".

سەرۆکی ھەرێم لەبارەی پرسی مووچەوە، گوتیشی: "سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێدراو باسی ئەوەی کرد کە مووچەخۆرانی ھەرێمی کوردستانیش وەکو ھەموو شوێنەکانی عێڕاق مافی خۆیانە و گوتی ئەوەی من بتوانم بیکەم لەم پرسەدا، بە دڵنیاییەوە دەیکەم، چونکە مافی خۆیانە".

لە کۆتاییدا نێچیرڤان بارزانی لەبارەی کۆبوونەوەی لەگەڵ محەمەد حەلبووسی گوتی: "کۆبوونەوەکەمان زۆر باش بوو، ئەوەی گرنگ بوو ئەوەیە کە ھەردوولامان کۆک بووین لەسەر ئەوەی، دەبێت لاپەڕەیەکی نوێ بکەینەوە. کۆبوونەوەیەکی ھەتا بڵێی باش بوو لەگەڵ حەلبووسی".