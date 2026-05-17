نێچیرڤان بارزانی بۆ دیدار لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و بەرپرسانی ئیتاڵیا بەرەو ڕۆما بەڕێکەوت

Heman Hussein Yaseen
17 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 17 مای,س 2026
سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق نێچیرڤان بارزانی بە سەردانێکی دوو ڕۆژە دەچێتە ڕۆما و لە میانییدا لەگەڵ پاپای ڤاتیکان کۆدەبێتەوە.
سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە کە ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە، سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی بە سەردانێکی فەرمیی دوو ڕۆژەیی بهرهو ڕۆمای پایتەختی ئیتاڵیا، بهڕێکهوت.
ئەوەشخراوەتەڕوو کە لە چوارچێوەی سەردانەکهیدا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان، سەرکۆماری ئیتاڵیا و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای حکوومەتی ئیتاڵیا و دەوڵەتی ڤاتیکان کۆدەببێتەوە.
تیشکخراوەتە سەر ئەوەش کە لە کۆبوونەوەکاندا، پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئیتاڵیا و ڤاتیکان، هەروەها بارودۆخی سیاسی و ئەمنیی عێراق و ناوچەکە، لەگەڵ چەندین پرسی جێی بایەخی هاوبەش، تاوتوێ دهکهن.