سەرۆکایەتی ھەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە کە ئەمڕۆ دووشەممە، سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی بۆ تاوتوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ سەردانی بەغدا دەکات.

سەرۆکایەتی ھەرێمی کوردستان ئەویشی خستووەتەڕوو کە سەردانەکە دوو ڕۆژ دەخایەنێت و لە میانییدا زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی باڵای عێراق ئەنجام دەدات و تیایدا پرۆسەی سیاسی، پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراقی فیدراڵی، پەیوەندییەکانی ھەولێر و بەغدا و چەندین پرسی دیکە تاوتوێ دەکرێن.