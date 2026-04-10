نێچيرڤان بارزانی: "ئێمە دژی ئەوەین خاکه‌كه‌مان وەک بنکەیەک دژی دراوسێکانمان بەکاربهێندرێت"

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی لە دیمانه‌یه‌كدا لەگەڵ رۆژنامەی کۆریێرێ دێلا سیرا، باسی لە ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، پەیوەندییەکانی ھەولێر و بەغدا و سەردانەکەی بۆ ڤاتیکان کرد.

سەبارەت بە جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، نێچیرڤان بارزانی ڕایگه‌یاند: "ھیچ چارەسەرێکی سەربازیی بۆ قەیرانی ئێران نییە. دەبێت ھەموو ھەوڵێک بدرێت بۆ چەسپاندنی ئاگربەست، بەڵام ئاگربەستەکە زۆر لەرزۆک دەردەکەوێت؛ چۆن ڕێگریی لە دەستپێکردنەوەی شەڕ بکرێت؟".

گوتیشی: "من ململانێیەک لە جۆری بیرکردنەوەدا دەبینم. ئێرانییەکان لەسەرخۆن و بایەخ بە وردەکارییەکان دەدەن، بەڵام ئەمەریکییەکان دەیانەوێت چارەسەری خێرا بدۆزنەوە. لێرەدا پێویستمان بە ئارامی ھەیە".

سەبارەت بە هێرشه‌كانی ئیسرائیل بۆ سه‌ر لوبنان نێچیرڤان بارزانی ڕایگه‌یاند: "ئەوە ھەڵەیە. دەبێت دەستبەجێ ڕایبگرن بۆ ئەوەی دڵنیایی بدەن لە جێگیربوونی ئاگربەست، چونکە ئیسرائیلییەکان تەنیا ھێرش ناکەنە سەر حزبوڵڵا، بەڵک زیان بە ژێرخانی ئەو وڵاتەش دەگەیەنن".

سەبارەت بەوەی كه‌ ئایا ئەمریکییەکان لە سەرەتای جه‌نگه‌كه‌دا داوایان لێکردوون دەستوەردان بکەن بۆ ئاسانکاریی ڕاپەڕینەکان لە ئێران؟ نێچیرڤان بارزانی گوتى: "ئەمەریکییەکان لەگەڵ ئێمەدا ھەرگیز باسی گۆڕینی ڕژێمیان لە تاران نەکردووە، بەڵکو جەختیان لەسەر پێویستی ڕاگرتنی پڕۆژەی ئەتۆمی و بەرنامە موشەکییەکانی ئێران کردووەتەوە. کەس داوای لە ئێمەی کورد نەکردووە دەستوەردانی سەربازی لە ئێراندا بکەین، بە ھەر حاڵ ئێمە دژی ئەوەین خاکه‌كه‌مان وەک بنکەیەک دژی دراوسێکانمان بەکاربھێنرێت، نامانەوێت ببینە بەشێک لەم جه‌نگه‌".

نێچیرڤان بارزانی ھەڵسەنگاندنی بۆ خۆڕاگریی ڕژێمەکەی ئێران کرد و، ڕایگه‌یاند": لەمێژە دەڵێم ناتوانرێت ڕژێم تەنیا بە بۆردومانی ئاسمانیی بگۆڕدرێت. سیستمی ئێرانی ئاوێتەیەکی ناوازەیە لە ئایین و ناسیۆنالیزم جه‌نگه‌كه‌ یەکی خستوون. ئەمڕۆ ڕژێمەکە توانیویەتی ڕزگاری بێت. تەنانەت کوشتنی سەرکردەکانیش سوودی کەمە، چونکە دەستبەجێ جێگرەوەکانیان دەدۆزرێنەوە. ئێرانییەکان پێشتر وانەیان لە شەڕی حوزەیرانی ڕابردوو وەرگرتبوو و خۆیان باش بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم ھێرشە نوێیە ئامادە کردبوو، ئەوان دەزانن چۆن بمێننەوە. ئێستا تاکە ڕێگە تەنیا دیپلۆماسییە".

بارزانی لە بارەی ھێزی ئۆپۆزسیۆنی ئێران گوتی: "لانی کەم سه‌دا ٢٥-٣٠ی دانیشتووانی ئێران پاڵپشتی تەواو لە ڕژێم دەکەن، کە ھێشتا خاوەنی دامەزراوەی زۆر بەھێزە. لە بەرامبەردا ئۆپۆزسیۆنەکان لە ڕووی سیاسییەوە ڕێکنەخراون و سەرکردەی ناوخۆییان نییە. با ئەوەشمان بیر نەچێت کە ناڕەزایەتییەکان لەسەر بنەمای خراپیی دۆخی ئابوورییە، لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا سەرەی بەنزینخانەکان نییە، دوکانەکان بە ئاسایی کراوەن و ڕژێمەکە ھێشتا کۆنترۆڵی بارودۆخەکەی لەدەستدایە".

لە بارەی ئەوەی ھەرێمی کوردستان چۆن دەتوانێت ھاوکار بێت لە ڕووبەڕوو بوونەوەی قەیرانی ھەناردەی وزەی عێراق کە لە ئێستادا گه‌رووی ھورمز بە داخراوی ماوەتەوە، نێچیرڤان بارزانی گوتى: "ئێمە ئامادەین بۆ بەزرکردنەوەی توانای بۆرییە نەوتەکانمان کە بەرەو تورکیا دەچن. ئێستا عێراق ڕۆژانە نزیکەی ٣٠٠ ھەزار بەرمیل لێرەوە ھەناردە دەکات و دەتوانین ئەو بڕەیە بگەیەنینە ٧٠٠ ھەزار بەرمیل".



بارزانی لە بارەی ھێرشەکانی میلیشیا شیعەکانی عێراق دەڵێت: "ئێمە ڕازی نین، حکوومەتی عێراق کاری پێویست ناکات. لە سەرەتای شەڕەکەوە زیاتر لە ٦٠٠ جار ھێرشمان کراوەتە سەر، ئەمە قبووڵکراو نییە. عێراق ناتوانێت سەقامگیر بێت ئەگەر کۆنترۆڵی میلیشیاکان نەکات.

ھەروەھا لە بارەی کشانەوەی ئەم دواییەی ھێزەکانی ئیتاڵیا لە ھەولێر بارزانی رایگەیاند: "دەمەوێت سوپاسی ھێزەکانی ئیتاڵیا بکەم. لە ساڵی ٢٠٠٣وە بەشدارییان لە سەقامگیریی ناوچەکەماندا کردووە، دواتر پاراستنی بەنداوی مووسڵیشیان لە ھێرشەکانی داعش لەئەستۆ گرت. پێم وایە ئەمڕۆ ئەرکەکەیان کۆتایی نەھاتووە. لە ھۆکاری کشانەوەیان تێدەگەم، بەڵام ھیوادارم بەم زووانە بگەڕێنەوە بۆ مەشقپێکردنی پێشمەرگە".

لە کوتاییدا لە بارەی سەردانەکەی بۆ ڤاتیکان لە ڕۆژانی ١٨-٢٠ی ئایار نێچیرڤان بارزانی ڕایگه‌یاند: "پەیوەندییەکی زۆر باشمان لەگەڵ ڤاتیکان ھەیە، بەتایبەت لە ساڵی ٢٠٠٣ه‌وە کاتێک ناوچە کوردییەکان بوونە پەناگەیەکی گرنگ بۆ ھەموو مەسیحییەکانی عێراق".