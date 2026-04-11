سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی ڕایگەیاد کە ھەموو ھەوڵەکانی لەپێناو بەرگرییکردن لە بەرژەوەندیییەکانی گەلانی عێراق، دەخاتەگەڕ.

نزار ئامێدی لە یەکەم گوتاریدا دوای هەڵبژاردنی بە سەرکۆمار: "پاڵپشتی لە ھەوڵەکان بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ دەکەم" سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی ڕایگەیاد کە ھەموو ھەوڵەکانی لەپێناو بەرگرییکردن لە بەرژەوەندیییەکانی گەلانی عێراق، دەخاتەگەڕ.

سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی ڕایگەیاند، پاڵپشتی لەو ھەوڵانە دەکات کە بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە جەنگ، خراونەتەگەڕ.

نزار ئامێدی دوای ئەوەی لەلایەن ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقەوە بە سەرکۆماری نوێی وڵاتەکە ھەڵبژێردرا، سوێندی یاسایی خوارد.

ھەروەھا نزار ئامێدی دوای سوێندنی خواردنی وەک سەرکۆماری نوێ لە ئەنجوومەنی نوێنەران، گوتارێکی پێشکەشی کرد و گوتی: "ھەڵبژاردنم وەک سەرکۆمار، متمانەیەکی گەورەیە لەسەر شانی، ھەروەھا ھەست بەو ئاستەنگانە دەکەم کە ڕووبەڕووی وڵاتەکەمان دەبنەوە".

جەختی لەوەش کردەوە کە پابەندە بە کارکردن لەگەڵ دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردنی، یاسادانان و دادوەریی و ڕاشیگەیاند: "پاڵپشتی لەو ھەوڵانە دەکەم کە بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە جەنگ خراوەنەتەگەڕ".

ھەروەھا نزار ئامێدی سەرکۆنەی ئەو ھێرشانەی کرد کە لە ماوەکانی ڕابردوودا کراوەنەتە سەر عێراق و گوتی: "ھەموو ھەوڵەکانمان لەپێناو بەرگرییکردن لە بەرژەوەندیییەکانی گەلانی عێراق، دەخەمەگەڕ".



