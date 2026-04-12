نزار ئامێدی: "دەستاودەستکردنی دەسەڵات لە عێراق کۆڵەکەیەکی بنەڕەتییە لە پتەوکردنی بنەماکانی دیموکراسی" نزار ئامێدی لە میانی ڕێورەسمی دەستبەکاربوونی وەک سەرکۆماری نوێی عێراق ڕایگەیاند دەستاودەستکردنی دەسەڵات، کۆڵەکەیەکی بنەڕەتییە لە پتەوکردنی بنەماکانی دیموکراسی و بەھێزکردنی سەقامگیریی دەوڵەت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، نزار ئامێدی دوای ڕۆژێک لە ھەڵبژاردنی بە سەرکۆماری نوێی عێراق، لە کۆشکی سەلام لە بەغدا لە ڕێوڕەسمێکی فەرمییدا، دەستبەکار بوو.

سەرکۆماری پێشوو، عەبدولـلەتیف ڕەشید لە بەردەم دەرگای کۆشکی سەلام پێشوازی لە سەرکۆماری نوێی کرد و پڕۆسەی دەستاودەستکردنی دەسەڵاتی سەرکۆماریی جێبەجێ کرا.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماریی عێراق، دوای ڕێوڕەسمەکەیش نزار ئامێدی و عەبدولـلەتیف ڕەشید لە کۆشکی سەلام کۆبوونەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەیش خراوەتەڕوو لە کۆبوونەوەکەدا، نزار ئامێدی ستایشی ئەو ھەوڵانەی کردووە کە سەرکۆماری پێشوو عەبدولـلەتیف ڕەشید بۆ خزمەتکردنی عێراق خستبوویەگەر و جەختی لەوەش کردووەتەوە کە دەستاودەستکردنی دەسەڵات، کۆڵەکەیەکی بنەڕەتییە لە پتەوکردنی بنەماکانی دیموکراسی و بەھێزکردنی سەقامگیریی دەوڵەت.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە بەرامبەردا عەبدولـلەتیف ڕەشید ھیوای سەرکەوتنی بۆ نزار ئامێدی خواستووە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکەی.

ڕۆژی ١١ی نیسانی ٢٠٢٦، نزار ئامێدی لەلایەن ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە سەرکۆماری نوێی وڵاتەکە، ھەڵبژێردرا.



